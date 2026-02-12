AsPass con i bus Confcommercio | Passo concreto per ricucire il rapporto tra costa ed entroterra

Il progetto “AsPass – Discover Romagna by bus” prende forma con l’obiettivo di unire costa e entroterra. Visit Romagna e Start Romagna hanno presentato l’iniziativa alla Bit di Milano, sperando di offrire ai turisti un modo più semplice per spostarsi tra le spiagge e l’interno della regione. Confcommercio saluta positivamente la proposta, che mira a migliorare i collegamenti e a rendere più accessibile il territorio. La speranza è che questa novità porti più visitatori e rafforzi il turismo locale.

Il presidente Giammarcia Zanzini (Confcommercio): "Ora una strategia per rendere l'entroterra protagonista valorizzandone l'identità sociale, economica e turistica" Dopo la presentazione alla Bit di Milano del progetto "AsPass – Discover Romagna by bus", promosso da Visit Romagna e Start Romagna attraverso un protocollo d'intesa come nuova proposta turistica orientata a rafforzare il collegamento tra costa ed entroterra e a migliorare l'accessibilità ai territori interni, il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini, commenta:"Accogliamo positivamente e con interesse il progetto AsPass, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il rapporto tra costa ed entroterra, un legame che nel tempo si è progressivamente indebolito e che oggi necessita di nuove modalità di connessione.

