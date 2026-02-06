atletica via ai tricolori indoor

Questa mattina ad Ancona sono iniziati i campionati italiani indoor di atletica leggera. Diciannove atleti di Reggio Emilia partecipano a ventidue gare, divisi tra under 23 e under 20. La competizione è partita alle 9 e promette sfide interessanti per i giovani talenti della regione.

Diciannove atleti reggiani per ventidue gare: sono i campionati italiani indoor d’atletica leggera riservati alle categoria under 23 (Promesse) e under 20 (junior) che si aprono domattina alle 9 ad Ancona. Reggio si presenta con alcuni gioielli. da poco ’venduti’: è il caso della Promessa Alessandro Casoni (rubierese, dalla Corradini alle Fiamme Azzurre) su 800 e 1.500 e della junior Viola Canovi (oggi Fratellanza Modena) sui metri 200 e nel salto in lungo. Entrambi puntano a medaglie, Canovi dalle 9,30 nel lungo, assieme a Carolina Campani (Atl. Castelnovo Monti) e alla quotata Sofia Galeotti (Self), Casoni oggi alle 16 sui 1500. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo scorso fine settimana si sono svolti i campionati regionali indoor di atletica leggera per la categoria allievi, con le gare di Modena e Parma.

