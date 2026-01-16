Si cambia musica con la rassegna stampa ragionata e fuori dal coro di Daniela Ranieri Un appuntamento settimanale per riaccendere il pensiero critico

Da ilfattoquotidiano.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni venerdì alle 18, sul canale YouTube del Fatto Quotidiano, Daniela Ranieri presenta “Cambiare Musica”, una rassegna stampa settimanale che invita a riflettere sui fatti più rilevanti, offrendo un’analisi critica e indipendente. Un’occasione per approfondire le notizie con uno sguardo originale, lontano dai pregiudizi e dai canoni convenzionali, stimolando il pensiero critico in modo sobrio e rispettoso.

Ogni venerdì alle 18, sul canale YouTube del Fatto Quotidiano, Daniela Ranieri conduce “ Cambiare Musica “, una rassegna stampa ragionata e fuori dal coro che analizza i fatti della settimana fuori dai binari del conformismo. Il titolo è già un programma (oltre che un omaggio a Fortebraccio, mitico elzevirista de L’Unità): smettere di assecondare lo spartito scritto dai grandi centri di potere e dai giornali padronali per provare a decifrare la realtà senza filtri. Senza riverenze, con un linguaggio articolato ma chiaro che è un atto di resistenza e che i lettori del Fatto conoscono, Daniela Ranieri mette a nudo le contraddizioni di una classe politica opinabile e di un sistema mediatico spesso proni al “dogma dell’infallibilità” del potente di turno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si cambia musica con la rassegna stampa ragionata e fuori dal coro di daniela ranieri un appuntamento settimanale per riaccendere il pensiero critico

© Ilfattoquotidiano.it - Si cambia musica con la rassegna stampa ragionata e fuori dal coro di Daniela Ranieri. Un appuntamento settimanale per riaccendere il pensiero critico

Leggi anche: Al via la seconda edizione della Rassegna "Monte in musica": primo appuntamento con il seminario "Perchè ci piace la musica?"

Leggi anche: Appuntamento in musica a Santa Maria di Colle con il coro "Senti qua"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Con il Festival Pasturana Blues si accendono i borghi novesi della musica; Portale istituzionale del - Al via la ventunesima edizione della rassegna Legature: domenica 18 gennaio Federico Pische e Hyunji Kim in concerto al Teatro comunale Rossini; Musei in Musica, Verona apre le sue sale alla grande musica da camera: «Programma più ricco e sedi moltiplicate»; Eventi segnalati dai Comuni.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.