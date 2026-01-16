Si cambia musica con la rassegna stampa ragionata e fuori dal coro di Daniela Ranieri Un appuntamento settimanale per riaccendere il pensiero critico

Ogni venerdì alle 18, sul canale YouTube del Fatto Quotidiano, Daniela Ranieri presenta “Cambiare Musica”, una rassegna stampa settimanale che invita a riflettere sui fatti più rilevanti, offrendo un’analisi critica e indipendente. Un’occasione per approfondire le notizie con uno sguardo originale, lontano dai pregiudizi e dai canoni convenzionali, stimolando il pensiero critico in modo sobrio e rispettoso.

Ogni venerdì alle 18, sul canale YouTube del Fatto Quotidiano, Daniela Ranieri conduce " Cambiare Musica ", una rassegna stampa ragionata e fuori dal coro che analizza i fatti della settimana fuori dai binari del conformismo. Il titolo è già un programma (oltre che un omaggio a Fortebraccio, mitico elzevirista de L'Unità): smettere di assecondare lo spartito scritto dai grandi centri di potere e dai giornali padronali per provare a decifrare la realtà senza filtri. Senza riverenze, con un linguaggio articolato ma chiaro che è un atto di resistenza e che i lettori del Fatto conoscono, Daniela Ranieri mette a nudo le contraddizioni di una classe politica opinabile e di un sistema mediatico spesso proni al "dogma dell'infallibilità" del potente di turno.

