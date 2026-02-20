Chi è Chiara Baschetti l'attrice italiana di cui si era invaghito Epstein | rifutò lui e Woody Allen

Jeffrey Epstein si interessò molto a Chiara Baschetti, attrice e modella italiana, perché la trovava affascinante. Tuttavia, lei respinse i suoi avances più volte, rifiutando anche proposte di incontri con altri personaggi noti come Woody Allen. La sua scelta di allontanarsi da Epstein e dagli altri uomini influenti dimostra la sua volontà di mantenere il controllo sulla propria vita. La storia di Baschetti si è diffusa tra i media, attirando l’attenzione sul suo rifiuto deciso. La sua vicenda resta al centro di molte discussioni sul rispetto dei limiti.

Chiara Baschetti è l'attrice e modella italiana per cui Jeffrey Epstein nutriva una vera e propria ossessione. Il suo nome è comparso tra il 2015 e il 2016, quando dopo mesi di ricerche è riuscito a contattarla proponendole una cena con lui e Woody Allen. L'incontro, però, non è mai avvenuto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

