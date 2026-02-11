Chiara Baschetti | Così mi sono salvata dall' orrore chi è la top model italiana sfuggita alla rete di Epstein
Chiara Baschetti racconta di essere riuscita a salvarsi dall’orrore di Epstein, sfuggendo alla rete del finanziere americano coinvolto in un giro di traffico di minori e abusi sessuali. Tra le carte depositate a New York emergono dettagli che collegano anche l’Italia, mentre la top model italiana si racconta senza filtri, svelando come sia riuscita a uscirne viva.
Tra le migliaia di pagine depositate presso il tribunale di New York, l’eco dello scandalo che ha travolto Jeffrey Epstein - il finanziere americano arrestato per traffico di minori e abusi sessuali, morto nel carcere di Manhattan nel 2019 - coinvolge anche l'Italia. Negli atti recentemente.🔗 Leggi su Today.it
