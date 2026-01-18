Open Day all' Istituto Paidéia di Capua | un successo

L'Open Day dell'Istituto Paidéia di Capua ha riscosso un positivo riscontro, offrendo agli ospiti un’occasione di conoscere da vicino le attività e l’ambiente scolastico. Durante l’evento, sono state proposte esibizioni musicali, spettacoli di magia e momenti di animazione, creando un’atmosfera coinvolgente e riflessiva. L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità concreta per esplorare le possibilità future legate alla formazione offerta dall’istituto.

Musica, animazione, spettacoli di magia, palloncini e tanta voglia di guardare oltre, con uno sguardo concreto rivolto al futuro. È l'atmosfera che si respirava questa mattina all'Istituto Paideia di Capua, che ha aperto le sue porte a famiglie e studenti in occasione dell'Open Day.Numerosi i.

Il 15 dicembre si è svolto con successo l'Open Day della Scuola Secondaria di primo grado di Matierno, parte dell'Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino. Un'occasione per la comunità locale di scoprire le attività e le opportunità offerte dal plesso, promuovendo un incontro tra studenti, famiglie e territorio. Open Day all'istituto "Mater Amabilis" di Casagiove

L'Istituto Mater Amabilis di Casagiove invita le famiglie a partecipare all'Open Day, un momento di presentazione delle attività e delle offerte formative della scuola. L'evento rappresenta un'occasione per conoscere da vicino l'ambiente scolastico e i servizi dedicati ai propri figli. Un'opportunità per approfondire le modalità di insegnamento e confrontarsi con il personale docente in un contesto informale e rispettoso.

