Open Day all' istituto Mater Amabilis di Casagiove

L'Istituto Mater Amabilis di Casagiove invita le famiglie a partecipare all’Open Day, un momento di presentazione delle attività e delle offerte formative della scuola. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’ambiente scolastico e i servizi dedicati ai propri figli. Un’opportunità per approfondire le modalità di insegnamento e confrontarsi con il personale docente in un contesto informale e rispettoso.

Casagiove si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti annuali più attesi per le famiglie del territorio. Domani, sabato 10 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, l'istituto "Mater Amabilis"di Casagiove, gestito da oltre ottant'anni dalle Suore degli Angeli, aprirà le sue porte in occasione. Le famiglie avranno l'opportunità di visitare gli ambienti scolastici adeguati a ogni fascia d'età e sarà illustrato il progetto educativo

