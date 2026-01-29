Epic Games Store sono stati annunciati i due giochi gratis del 5 Febbraio 2026

Questa mattina, Epic Games Store ha annunciato quali saranno i due giochi gratis che si potranno scaricare a partire dalle 17:00 di venerdì 5 febbraio 2026. La piattaforma ha fatto sapere che i titoli saranno disponibili per un tempo limitato, quindi gli utenti devono affrettarsi se vogliono aggiungerli alla loro libreria senza pagare. Ancora nessuna indicazione su quali siano i giochi, ma l’annuncio ha già suscitato curiosità tra gli appassionati.

Epic Games Store ha svelato i due giochi gratis che saranno disponibili a partire dalle ore 17:00 del 5 febbraio 2026. L’iniziativa settimanale prosegue con una proposta piuttosto varia, che abbina un’esperienza narrativa rilassante a un contenuto aggiuntivo pensato per gli appassionati di sparatutto. Anche questa volta, sarà sufficiente riscattare i titoli entro la finestra temporale prevista per conservarli definitivamente nella propria libreria digitale. I protagonisti della settimana sono Botany Manor e il Poison Retro Set per Pixel Gun 3D. Botany Manor è un puzzle game in prima persona ambientato in un maniero inglese di epoca vittoriana, precisamente nel 1890. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Epic Games Store, sono stati annunciati i due giochi gratis del 5 Febbraio 2026 Approfondimenti su Epic Games Store I due giochi gratis dell’Epic Games Store del 1° Gennaio 2026 sono ora disponibili, ecco i link per scaricarli I due giochi gratuiti dell’Epic Games Store del 1° gennaio 2026 sono ora disponibili per il download. Epic Games Store, un leak potrebbe aver svelato tutti i giochi gratis natalizi del 2025 Un possibile leak ha rivelato in anticipo i giochi gratuiti natalizi dell’Epic Games Store per il 2025, anticipando le tradizionali offerte festive. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Epic Games Store Argomenti discussi: L'app Epic Games è ora disponibile su Android in tutto il mondo; Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 22 gennaio; Giochi PC gratis: Epic regala il GTA nel medioevo, solo per questa settimana!; Blood West: gratis sull'Epic Games Store, il gioco è schizzato del 200% nelle vendite su Steam. Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis del 5 febbraioContestualmente alla pubblicazione del gioco gratis di oggi, Epic Games Store ha annunciato i due titoli che sarà possibile scaricare gratis a partire dal 5 febbraio. multiplayer.it Epic Games regala un solo gioco questa settimana, con il logo raffigurato. (Fonte: Epic Games Store)Un nuovo gioco è ora disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store. Disponibile per un breve periodo, il nuovo gioco viene solitamente venduto a 24,99 dollari e ha una valutazione mediamente positiv ... notebookcheck.it Definitely Not Fried Chicken, un gestionale satirico con umorismo nero, è disponibile gratis su Epic Games Store. https://gametimers.it/definitely-not-fried-chicken-arriva-gratis-su-epic-games-store-per-una-settimana/ - facebook.com facebook Epic Games Store, i giochi offerti gratis vendono di più... su Steam x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.