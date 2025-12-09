giornata suolo confeuro-accademia ic | meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela
“In occasione della Giornata Mondiale del Suolo - dichiarano Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, e Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune - è necessario ribadire con forza quanto la tutela del suolo sia oggi una priorità assoluta, tanto sul piano ambientale e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Difendere il suolo senza chimica, a San Leucio una giornata di studi del Crea sulla solarizzazione
Cosa sappiamo del suolo terrestre? Al Museo di Pertosa (Sa) iniziative per la Giornata mondiale del suolo
In occasione della Giornata Mondiale del Suolo 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita della sua idea e fissa gli obiettivi per i prossimi 5 anni in termini di rigenerazione della biodiversità
Giornata Mondiale del Suolo – 5 dicembre 2025 Il tema di quest’anno è “Healthy Soils for Healthy Cities”: anche nelle città il suolo è un alleato prezioso. Un terreno vivo e permeabile assorbe l’acqua, rinfresca l’ambiente, cattura carbonio e migliora l’aria. Q - facebook.com Vai su Facebook
Giornata #Suolo, #Confeuro- #AccademiaIC: Meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela Vai su X
