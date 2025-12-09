giornata suolo confeuro-accademia ic | meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela

“In occasione della Giornata Mondiale del Suolo - dichiarano Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, e Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune - è necessario ribadire con forza quanto la tutela del suolo sia oggi una priorità assoluta, tanto sul piano ambientale e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it