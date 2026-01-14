Scuola Valditara incontra Manfredi presidente dell' Anci | focus su Pnrr

14 gen 2026

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha incontrato il presidente dell'Anci, Gaeatano Manfredi, per discutere degli interventi previsti dal PNRR nel settore scolastico. L'incontro ha avuto l'obiettivo di approfondire le modalità di attuazione e coordinamento delle risorse destinate alle infrastrutture e ai servizi educativi locali, favorendo un dialogo costruttivo tra istituzioni centrali e amministrazioni comunali.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Gaeatano Manfredi. Lo scrive in un post sui social. "Oggi, insieme al presidente di Anci Gaetano Manfredi e ai nostri uffici, abbiamo discusso dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Pnrr), "con particolare attenzione agli asili nido, e di sicurezza antincendio. Un confronto costruttivo per affrontare in modo sinergico le sfide comuni", scrive Valditara.            Visualizza questo post su Instagram                       Un post condiviso da Giuseppe Valditara (@valditaragiuseppe). 🔗 Leggi su Iltempo.it

