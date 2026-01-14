Scuola Valditara incontra Manfredi presidente dell' Anci | focus su Pnrr

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha incontrato il presidente dell'Anci, Gaeatano Manfredi, per discutere degli interventi previsti dal PNRR nel settore scolastico. L'incontro ha avuto l'obiettivo di approfondire le modalità di attuazione e coordinamento delle risorse destinate alle infrastrutture e ai servizi educativi locali, favorendo un dialogo costruttivo tra istituzioni centrali e amministrazioni comunali.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Gaeatano Manfredi. Lo scrive in un post sui social. "Oggi, insieme al presidente di Anci Gaetano Manfredi e ai nostri uffici, abbiamo discusso dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Pnrr), "con particolare attenzione agli asili nido, e di sicurezza antincendio. Un confronto costruttivo per affrontare in modo sinergico le sfide comuni", scrive Valditara. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Valditara (@valditaragiuseppe). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scuola, Valditara incontra Manfredi presidente dell'Anci: focus su Pnrr Leggi anche: Mastella a colloquio con il presidente Fico: focus su Medicina e Pnrr Leggi anche: Scuola, la lettera di Valditara ad Anci e Upi: "Edilizia è priorità, garantire dati aggiornati" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scuola, Valditara incontra Manfredi presidente dell'Anci: focus su Pnrr - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), ... iltempo.it

Scuola, Meritocrazia Italia incontra Valditara: "Procede l'iter del protocollo per la valorizzazione dei meriti" - Consegnato un documento programmatico di sintesi delle proposte avanzate negli ultimi mesi Nella giornata di ieri una delegazione del Consiglio di Presidenza ha incontrato il ministro Giuseppe Valdita ... adnkronos.com

Valditara e le Regioni commissariate sulla scuola: «La protesta una strumentalizzazione politica» x.com

Sulla scuola Valditara commissaria quattro regioni. Giani: "E' un attacco politico. Il governo mostra di avere un'idea ragionieristica delle politiche scolastiche. Tanti colleghi di centrodestra sono d'accordo con noi". Di Gianluca De Rosa facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.