Bach | I Concerti Brandeburghesi al Sociale protagonista l’Ensemble Locatelli

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 dicembre al Teatro Sociale, l’Ensemble Locatelli interpreterà i Concerti Brandeburghesi di Bach, proseguendo la stagione Opera&Concerti della Fondazione Teatro Donizetti. Un appuntamento musicale che promette un viaggio tra le note del compositore barocco, confermando l’attenzione del teatro verso eventi di alta qualità e di grande richiamo culturale.

Immagine generica

La sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti prosegue sabato 20 dicembre al Teatro Sociale (ore 20.30) con un concerto dell’Ensemble Locatelli che prevede l’esecuzione integrale di uno dei massimi capolavori di Johann Sebastian Bach e di tutta la musica classica: I Concerti Brandeburghesi. Nel corso della prima parte della serata si ascolteranno il primo, il quinto e il sesto concerto, mentre nella seconda il secondo, il quarto e il terzo. Biglietti: intero 25 euro, ridotto 20 euro. In occasione dello spettacolo, grazie alla convenzione tra Fondazione e ATB, sarà possibile usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici urbani per e da Città Alta, presentando il biglietto di ingresso al teatro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Tabacco umbro protagonista a Napoli: "È identità, lavoro e coesione sociale"

Leggi anche: "Paradigma Bach": dialogo tra barocco e contemporaneo ai concerti aperitivo del Conservatorio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bach - Brandenburg Concertos complete

Video Bach - Brandenburg Concertos complete

bach concerti brandeburghesi sociale“Bach: I Concerti Brandeburghesi”, al Sociale protagonista l’Ensemble Locatelli - La sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti prosegue sabato 20 dicembre al Teatro Sociale (ore 20. bergamonews.it

bach concerti brandeburghesi socialeBach: Concerti Brandeburghesi incantano al Teatro Sociale di Bergamo - Concerto BACH: CONCERTI BRANDEBURGHESI al Teatro Sociale di Bergamo. mentelocale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.