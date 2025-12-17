Bach | I Concerti Brandeburghesi al Sociale protagonista l’Ensemble Locatelli

Sabato 20 dicembre al Teatro Sociale, l’Ensemble Locatelli interpreterà i Concerti Brandeburghesi di Bach, proseguendo la stagione Opera&Concerti della Fondazione Teatro Donizetti. Un appuntamento musicale che promette un viaggio tra le note del compositore barocco, confermando l’attenzione del teatro verso eventi di alta qualità e di grande richiamo culturale.

La sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti prosegue sabato 20 dicembre al Teatro Sociale (ore 20.30) con un concerto dell’Ensemble Locatelli che prevede l’esecuzione integrale di uno dei massimi capolavori di Johann Sebastian Bach e di tutta la musica classica: I Concerti Brandeburghesi. Nel corso della prima parte della serata si ascolteranno il primo, il quinto e il sesto concerto, mentre nella seconda il secondo, il quarto e il terzo. Biglietti: intero 25 euro, ridotto 20 euro. In occasione dello spettacolo, grazie alla convenzione tra Fondazione e ATB, sarà possibile usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici urbani per e da Città Alta, presentando il biglietto di ingresso al teatro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bach - Brandenburg Concertos complete

