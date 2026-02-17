Biglietti per eventi rivenduti con prezzi gonfiati maxi multa dell' Agcom ad una società di Battipaglia

L’Agcom ha multato con 4 milioni di euro una società di Battipaglia e il suo legale rappresentante, perché rivendeva biglietti per concerti a prezzi molto più alti del valore originale. La decisione nasce dall’accertamento di pratiche di secondary ticketing, che avevano gonfiato i costi dei biglietti ufficiali. La società, specializzata nel settore, aveva venduto migliaia di biglietti scontati in prima battuta, ma poi li proponeva a prezzi esagerati sui loro canali online, creando confusione tra i clienti.

Sanzionata una società campana per la rivendita illecita di 19mila biglietti. Il sistema coinvolgeva box office compiacenti Sanzione record dell'Agcom contro il fenomeno del secondary ticketing. L'Autorità ha inflitto una multa complessiva di 4 milioni a una società con sede a Battipaglia e al suo legale rappresentante. L'azienda è stata ritenuta responsabile di aver orchestrato un sistema di rivendita non autorizzata di biglietti per eventi e concerti, in violazione delle norme in materia. Le indagini, condotte con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione "Follow the ticket", hanno accertato la vendita o il collocamento illecito di oltre 19.