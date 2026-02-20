Bernabei | sconti fasulli 400mila euro di multa dall’Antitrust

L’Antitrust ha multato Bernabei con 400mila euro per pubblicità ingannevole. La causa è legata a offerte promozionali che promettevano sconti, ma poi si sono rivelate fasulle. L’Autorità ha accertato che l’azienda ha pubblicato promozioni false, inducendo i clienti in errore. La sanzione arriva dopo diversi controlli sulle pratiche di marketing dell’impresa. La decisione mira a tutelare i consumatori da pratiche commerciali sleali e fuorvianti. Bernabei dovrà ora adeguarsi alle norme di trasparenza stabilite dall’Autorità.

Bernabei nel mirino dell'Antitrust: 400mila euro di multa per promozioni ingannevoli. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato Bernabei s.r.l. e Bernabei Liquori s.r.l. con una multa complessiva di 400mila euro per pratiche commerciali scorrette. L'indagine ha rivelato come l'azienda abbia indotto in errore i consumatori attraverso comunicazioni poco chiare e fuorvianti riguardo agli sconti applicati a bevande alcoliche e non, principalmente sul sito web e sull'applicazione mobile. Un'indagine sulla percezione del risparmio. La vicenda ha avuto inizio a seguito di segnalazioni relative alla presentazione delle promozioni sul portale digitale di Bernabei.