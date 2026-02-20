I sindacati | Aree cantiere centrale Cerano condizioni da terzo mondo
Le segreterie di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm di Brindisi accusano le autorità di ignorare le cattive condizioni delle aree di cantiere alla centrale Enel di Cerano. La causa è il mancato intervento per migliorare le strutture, che si trovano in uno stato di completo abbandono. Le aree sono sporche, prive di servizi adeguati e pericolose per i lavoratori. I sindacati chiedono interventi immediati per garantire sicurezza e igiene agli operai tra le polveri e i materiali mal conservati. La situazione rimane critica da settimane.
Fim, Fiom e Uilm denunciano: "Particolarmente grave è la situazione relativa ai servizi igienici". Chiedono un intervento immediato e risolutivo, o si rivolgeranno alle autorità BRINDISI - Le segreterie territoriali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm di Brindisi denunciano pubblicamente "la grave e persistente situazione di degrado igienico-sanitario e infrastrutturale che interessa le nuove aree di cantiere presso la centrale Enel di Cerano, nel territorio di Brindisi. Nonostante le ripetute segnalazioni già formalmente inoltrate ad Enel e ad altri soggetti competenti, continuiamo a registrare uno stato dei luoghi che definire inaccettabile è riduttivo".
