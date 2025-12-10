Sequestrati 370 chili di hashish in una casa a Licata due arresti

Durante un'operazione congiunta, le forze dell'ordine hanno sequestrato 370 chili di hashish in una casa a Licata, arrestando due persone. L'intervento, condotto dalla squadra mobile di Agrigento e dalla sezione investigativa del servizio centrale di Palermo, ha portato a un importante maxi sequestro di droga nel cuore dell’Agrigentino.

Maxi sequestro di droga a Licata. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, insieme ai colleghi della sezione investigativa del servizio centrale di Palermo, hanno eseguito un blitz nel popoloso centro dell'Agrigentino.Durante l'operazione è stato sequestrato un ingente carico di hashish.

