Sequestrati 370 chili di hashish in una casa a Licata due arresti

Agrigentonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'operazione congiunta, le forze dell'ordine hanno sequestrato 370 chili di hashish in una casa a Licata, arrestando due persone. L'intervento, condotto dalla squadra mobile di Agrigento e dalla sezione investigativa del servizio centrale di Palermo, ha portato a un importante maxi sequestro di droga nel cuore dell’Agrigentino.

Maxi sequestro di droga a Licata. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, insieme ai colleghi della sezione investigativa del servizio centrale di Palermo, hanno eseguito un blitz nel popoloso centro dell’Agrigentino.Durante l’operazione è stato sequestrato un ingente carico di hashish. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In carcere un corriere della droga. Sequestrati chili di cocaina e hashish

Capaccio Paestum, sequestrati 1.245 chili di alimenti etnici

Capaccio Paestum, nessuna tracciabilità: sequestrati 1.245 chili di cibo etnico

sequestrati 370 chili hashishArezzo, sequestrati 7,5 chili di droga, smantellata centrale dello spaccio a Saione: due arresti. L'hashish avrebbe fruttato 80 mila euro - Ad Arezzo in un anonimo palazzo di Saione, si è consumata una delle operazioni antidroga più rilevanti degli ultimi mesi. Si legge su corrierediarezzo.it