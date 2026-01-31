La premier Giorgia Meloni attacca la magistratura dopo i problemi a Torino. In una dichiarazione ufficiale, sottolinea che il governo ha fatto tutto il possibile per combattere l’impunità, ma ora spetta alla magistratura agire con decisione. Meloni chiede di evitare ulteriori episodi di lassismo, che in passato hanno indebolito le azioni contro chi danneggia e aggredisce le città. La tensione tra politica e giustizia si alza ancora di più.

«Il Governo ha fatto la sua parte, rafforzando gli strumenti per contrastare l’impunità. Ora è fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende». Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando le violenze al corteo per Askatasuna: « Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni: "A Torino colpito lo Stato, la magistratura faccia la sua parte"

