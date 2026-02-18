Elly Schlein a Firenze | la segretaria Pd al Teatro Niccolini con ‘L’Italia che riparte’

Elly Schlein ha visitato Firenze per partecipare all’evento ‘L’Italia che riparte’ al Teatro Niccolini. La segretaria del Pd ha scelto la città per discutere delle sfide attuali e presentare le strategie del partito. Durante la due giorni, ha incontrato cittadini e attivisti, ascoltando le preoccupazioni locali. La sua presenza ha attirato molte persone, desiderose di confrontarsi con lei. La sua partecipazione si inserisce nel percorso di rafforzamento del partito in Toscana, regione chiave per le prossime elezioni.

FIRENZE – Elly Schlein a Firenze. La segretaria Pd al Teatro Niccolini venerdì 20 e sabato 21 febbraio per 'L'Italia che riparte'. Iniziativa Pd tappa del percorso di ascolto 'L'Italia che sentiamo'. Dopo la tappa di Napoli 'L'Italia che coltiva i saperi' del 13 e 14 febbraio scorsi, Elly Schlein approda a Firenze. Schlein impegnata anche nel tour a sostegno della campagna ' Vota No per difendere la Costituzione ' in vista del referendum giustizia del 22 e 23 marzo. La leader Pd tornerà in Toscana il 25 aprile, oratrice ufficiale delle celebrazioni a Sant'Anna di Stazzema – Parco nazionale della Pace, invitata da Maurizio Verona, sindac o di Stazzema e presidente del Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema.