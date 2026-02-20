Elly Schlein a Firenze | visita in aziende e convegno Pd Giani | Bentornata in Toscana

Elly Schlein è arrivata a Firenze per incontrare i rappresentanti delle imprese locali e partecipare a un convegno del Pd. La leader del partito ha visitato alcune aziende della piana fiorentina, accompagnata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Durante l'evento, Schlein ha ascoltato le esigenze degli imprenditori e discusso di progetti di sviluppo economico. Giani l’ha accolta calorosamente, sottolineando il suo ritorno in Toscana dopo mesi di assenza. La visita si è conclusa con un breve incontro pubblico in centro città.

Elly Schlein a Firenze. La leader Pd prima con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, in visita ad aziende della piana fiorentina nella mattinata di venerdì 20 febbraio. Poi dal pomeriggio protagonista della due giorni dem 'L'Italia che riparte' al Teatro Niccolini che si conclude sabato 21 febbraio con l'intervento della segretaria Pd. Eugenio Giani, Pd, via social: "Bentornata in Toscana, Elly Schlein! Oggi insieme in visita ad alcune aziende della piana fiorentina, cuore produttivo e innovativo del nostro territorio. Qui si incontrano lavoro, impresa, ricerca e sostenibilità. È ascoltando chi ogni giorno crea occupazione e valore che si costruiscono politiche concrete, vicine alle persone e alle comunità".