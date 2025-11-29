Pd doppio in Toscana | riformisti con Matteo Biffoni a Prato Elly Schlein a Montepulciano

A Prato la giornata ‘Innovare per competere. Le nuove sfide della manifattura’, protagonisti sabato 29 novembre i riformisti Pd con Matteo Biffoni, a Prato sindaco 2014-2024, nonché il consigliere regionale più votato di sempre con oltre 22mila preferenze. A Montepulciano, siamo in provincia di Siena, la tre giorni ‘ Costruire l’alternativa’ ai Giardini di Poggiofanti, organizzata dalle aree dem che al congresso hanno sostenuto Elly Schlein, guidate da ex ministri: Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e gli ex-art.1 di Roberto Speranza, ex ministro salute in fase Covid. Iniziativa in cui domenica 30 novembre è attesa in chiusura la leader dem Elly Schlein. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

