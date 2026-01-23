Elezioni a Salerno Mari | De Luca? Va proposto campo largo alternativo No comment di Fratoianni

In vista delle prossime elezioni a Salerno, Mari ha sottolineato l'importanza di proporre un campo largo alternativo a De Luca. Ha aggiunto che la discussione avverrà tra cittadini e gruppi dirigenti locali, senza ulteriori commenti. Fratoianni, invece, ha preferito non esprimersi sulla questione, lasciando spazio alle decisioni dei soggetti coinvolti nel dibattito politico cittadino.

"Di Salerno discuteranno i salernitani, le salernitane e i nostri gruppi dirigenti e, quindi, su questo non mi esprimo". Taglia corto con queste parole il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, rispondendo ai giornalisti che, a margine di un convegno in città dal titolo.

