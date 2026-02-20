Elezioni provinciali Stefanelli dice no alla ricandidatura a presidente

Stefano Stefanelli ha annunciato di non volersi ricandidare come presidente alle prossime elezioni provinciali. La decisione deriva dal desiderio di rispettare il lavoro di squadra e non creare divisioni tra i collaboratori con cui ha condiviso gli ultimi anni. Stefanelli spiega che partecipare alla campagna elettorale significherebbe contraddire tutto il percorso di collaborazione avviato. La sua scelta mira a mantenere un clima sereno e coeso all’interno del gruppo politico. La data delle elezioni è fissata per il 15 marzo.

“Il prossimo 15 marzo il mio nome non figurerà tra quello dei candidati. Candidarmi, infatti, significherebbe contraddire questo percorso di condivisione e trovarmi in campagna elettorale contro coloro che sono stati compagne e compagni di viaggio in questi anni”. Gerardo Stefanelli, presidente uscente della Provincia di Latina, dice “no” alla ricandidatura. Lo fa con un post su Fb, sotto cui mette la foto con Papa Francesco, scattata in occasione dell’udienza di alcuni mesi fa in Sala Nervi. Un post che intitola “È tempo di un nuovo cammino”. Stefanelli spiega come “negli ultimi quattro anni, da presidente della Provincia, cittadini e colleghi mi hanno sempre riconosciuto un ruolo di equità istituzionale, grazie a un grande lavoro di ascolto, coinvolgimento e sintesi tra le parti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Fissata la data delle elezioni provinciali a Chieti, Menna annuncia la sua ricandidatura Leggi anche: Elezioni provinciali a Pavia: Giovanni Palli riconfermato presidente ELEZIONI PROVINCIALI, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elezioni provinciali, il centrodestra si comptta e candida Carnevale alla presidenza; Elezioni provinciali nel caos: il PD senza candidato, la Lega contro Carnevale; PROVINCIA DI LATINA, CATANI (NOI MODERATI) SU SPERTICA IN LODI PER STEFANELLI E CUSANI; Provincia di Latina, il centrodestra si compatta su Carnevale. Elezioni provinciali, Stefanelli dice no alla ricandidatura a presidenteIl prossimo 15 marzo il mio nome non figurerà tra quello dei candidati. Candidarmi, infatti, significherebbe contraddire questo percorso di condivisione e trovarmi in campagna elettorale contro ... latinatoday.it Elezioni Provinciali. Il Decreto Milleproroghe cancella l'obbligo per i candidati Presidenti di avere, almeno, 18 mesi di mandato. A fine mese l'approvazione definitiva in Senato. #elezioniprovinciali #unionedelleprovince #consiglioprovinciale #Milleproroghe - facebook.com facebook