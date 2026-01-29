Fissata la data delle elezioni provinciali a Chieti Menna annuncia la sua ricandidatura

Questa mattina il presidente Francesco Menna ha firmato il decreto che ufficializza la data delle prossime elezioni provinciali a Chieti. Menna ha annunciato subito la sua ricandidatura, puntando a mantenere il suo ruolo di presidente. Le elezioni si svolgeranno tra poche settimane, e ora si aspetta solo la campagna elettorale.

Con un decreto firmato questa mattina il presidente Francesco Menna ha stabilito la data delle elezioni per la scelta del presidente e dei 12 consiglieri provinciali di Chieti. Le elezioni si terranno domenica 15 marzo: il seggio – situato nella sala consiliare dell'ente, al secondo piano della.

