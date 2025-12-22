Elezioni provinciali a Pavia | Giovanni Palli riconfermato presidente

Pavia, 22 dicembre 2025 - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Provincia di Pavia di ieri si sono concluse con una netta riconferma di Giovanni Palli. Il sindaco di Varzi ha ottenuto un plebiscito, circa l’80% dei voti assoluti, registrando un consenso ampio e trasversale tra i 1470 elettori sui 2108 amministratori dei 185 Comuni del territorio provinciale. Un risultato che conferma e rafforza il progetto della “Provincia dei Comuni”, un modello amministrativo fondato sulla coesione istituzionale, sull’ascolto degli amministratori locali e su un lavoro quotidiano orientato alla concretezza e alle esigenze reali delle comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

