Elezioni provinciali Barletta allo scoperto | Disponibile a rappresentare il territorio

Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli, ha deciso di candidarsi alla presidenza della Provincia perché vuole portare più risorse nel suo territorio. È pronto a impegnarsi per migliorare le strade e i servizi pubblici nella sua zona. La sua candidatura nasce dalla volontà di rappresentare le esigenze dei cittadini di Villa Castelli e dei comuni vicini, che chiedono interventi concreti. La campagna elettorale si avvicina e lui si presenta come una voce forte per il territorio.

Il sindaco di Villa Castelli papabile candidato alla presidenza: ""La mia eventuale candidatura non può e non deve nascere nelle segrete stanze" VILLA CASTELLI - Il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, è pronto a candidarsi alla presidenza della Provincia, in vista delle elezioni in programma il prossimo 15 marzo. Il primo cittadino è uscito allo scoperto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Faceboook. "Nelle ultime settimane – scrive Barletta - con sempre maggiore insistenza, si parla di una mia possibile disponibilità per la Presidenza della Provincia di Brindisi. Sono sinceramente lusingato per gli attestati di stima e i messaggi di sostegno che tanti amministratori locali, in modo trasversale e al di là delle appartenenze politiche, stanno manifestando nei miei confronti".