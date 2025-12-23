Elezioni provinciali Villani M5S | In campo con una lista civica puntiamo su Molinaro

In vista delle elezioni provinciali del 11 gennaio a Salerno, il Movimento 5 Stelle si presenta con una lista civica, unendo diverse forze politiche e realtà territoriali. Villani, rappresentante del M5S, ha dichiarato l’intenzione di sostenere la candidatura di Molinaro, confermando il proprio impegno nel contesto politico locale. La partecipazione mira a favorire un confronto aperto e responsabile sui temi di interesse della comunità.

Elezioni provinciali a Vibo, Pd e M5s soddisfatti dall’esito del voto che ha visto in campo solo il centrosinistra - La segretaria provinciale dem Teresa Esposito e la coordinatrice vibonese del M5s Luisa Santoro si congratulano con i candidati eletti ed esprimono orgoglio per il risultato della tornata elettorale a ... ilvibonese.it

Villani (M5S): "No al ridimensionamento dell’aeroporto di Salerno, Fico intervenga subito" - Politica: Negli ultimi giorni la questione del ridimensionamento dei voli all’aeroporto di Salerno- cilentonotizie.it

Elezioni provinciali, Quaglieri: “Grande risultato di Alfonsi é onore per la Marsica. Premiato il lavoro di squadra e il radicamento territoriale” https://www.terremarsicane.it/elezioni-provinciali-quaglieri-grande-risultato-di-alfonsi-e-onore-per-la-marsica-premiato-i - facebook.com facebook

