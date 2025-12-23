Elezioni provinciali Villani M5S | In campo con una lista civica puntiamo su Molinaro
In vista delle elezioni provinciali del 11 gennaio a Salerno, il Movimento 5 Stelle si presenta con una lista civica, unendo diverse forze politiche e realtà territoriali. Villani, rappresentante del M5S, ha dichiarato l’intenzione di sostenere la candidatura di Molinaro, confermando il proprio impegno nel contesto politico locale. La partecipazione mira a favorire un confronto aperto e responsabile sui temi di interesse della comunità.
In vista delle elezioni provinciali del prossimo 11 gennaio, il Movimento 5 Stelle di Salerno conferma la propria presenza attiva nella vita politica locale, partecipando all’appuntamento elettorale attraverso una lista civica che unisce forze politiche diverse e realtà civiche territoriali. “Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
