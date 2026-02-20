elezioni fimmg salvatore bauleo non si ricandida

Salvatore Bauleo ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni della Fimmg, dopo aver guidato l’associazione negli ultimi anni. La decisione arriva dopo aver trascorso più di dieci anni nel settore, dedicandosi alla tutela dei medici di medicina generale. Bauleo ha dichiarato che ha preferito chiudere un capitolo importante della sua carriera per dedicarsi ad altri progetti. La sua scelta ha suscitato molte reazioni tra i colleghi, che apprezzano il suo contributo. La campagna elettorale entra ora nel vivo.

"È stata l’esperienza professionale più bella e impegnativa della mia vita, ma ho deciso di non ricandidarmi più". Salvatore Bauleo, segretario provinciale e vice vicario regionale per la Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), il sindacato con il maggior numero di iscritti a Bologna e in regione, dichiara di volere "lasciare spazio ai colleghi più giovani nelle elezioni che si terranno sabato e domenica". Bauleo riflette su "come abbia toccato con mano come sia veramente importante che le rappresentanze sindacali abbiano forza perché bisogna difendere a tutti i costi i due pilastri della nostra professione che sono: il rapporto fiduciario con i nostri pazienti e l’autonomia organizzativa del nostro lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

