Oggi i giornalisti scioperano per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro | il sito non sarà aggiornato per 24 ore a partire dalle 6
La protesta contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg, scaduto da oltre dieci anni. Il comunicato della Fnsi. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buongiorno oggi posto quello che dissero i giornalisti italiani tra il 24 e 27 novembre 1991. Purtroppo ci sono giornalisti che usano il proprio lavoro per i propri interessi e del giornale dove lavorano senza pensare alle conseguenze. Masini e Mimi' per fare un - facebook.com Vai su Facebook
?Oggi si è svolto il primo platform test dedicato a giornalisti e content creator IDMO sta lavorando a una piattaforma innovativa per il contrasto alla #disinformazione Un grazie a @cy4gate_cyber e @T6Ecosystems per il grande lavoro! Vai su X
Sciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg - I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi (venerdì 28 novembre). Secondo gazzettadiparma.it
Giornalisti in sciopero il 28 novembre per il rinnovo del contratto FNSI–FIEG - Venerdì 28 novembre, i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto FNSI–FIEG, scaduto da quasi dieci anni, nel 2016. Lo riporta fm-world.it
Sciopero dei giornalisti per tutta la giornata di venerdì 28 novembre - La categoria sollecita il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto dal 2016 e valido per quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv e testate digitali ... Come scrive tg.la7.it