Oggi i giornalisti scioperano per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro | il sito non sarà aggiornato per 24 ore a partire dalle 6

Lastampa.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La protesta contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg, scaduto da oltre dieci anni. Il comunicato della Fnsi. 🔗 Leggi su Lastampa.it

oggi i giornalisti scioperano per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro il sito non sar224 aggiornato per 24 ore a partire dalle 6

© Lastampa.it - Oggi i giornalisti scioperano per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro: il sito non sarà aggiornato per 24 ore a partire dalle 6

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

oggi giornalisti scioperano rinnovoSciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg - I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi (venerdì 28 novembre). Secondo gazzettadiparma.it

oggi giornalisti scioperano rinnovoGiornalisti in sciopero il 28 novembre per il rinnovo del contratto FNSI–FIEG - Venerdì 28 novembre, i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto FNSI–FIEG, scaduto da quasi dieci anni, nel 2016. Lo riporta fm-world.it

oggi giornalisti scioperano rinnovoSciopero dei giornalisti per tutta la giornata di venerdì 28 novembre - La categoria sollecita il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto dal 2016 e valido per quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv e testate digitali ... Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Giornalisti Scioperano Rinnovo