Dieci tonnellate di cocaina nascoste nel sale | in Spagna il più grande sequestro mai fatto in mare
In un’operazione in mare, le forze dell’ordine spagnole hanno sequestrato quasi dieci tonnellate di cocaina, nascoste all’interno di una nave mercantile nell’Oceano Atlantico. Si tratta di uno dei più grandi sequestri mai effettuati in mare in Spagna, evidenziando l’entità del traffico illecito di droga e l’efficacia delle operazioni di contrasto.
Maxi sequestro in mare: la polizia intercetta nell’Atlantico quasi dieci tonnellate di cocaina nascoste su una nave mercantile. Tredici arresti e operazione record in Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il più grosso sequestro di cocaina mai fatto in Italia, la Dda impugna 12 assoluzioni: "Non agirono per necessità"
Leggi anche: Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima
Condannato per droga, fermato con 32 dosi in bocca; Oltre 2 tonnellate di cocaina sequestrate al porto di Genova; Oltre 2 tonnellate di cocaina sequestrate al porto di Genova.
Dieci tonnellate di cocaina nascoste nel sale: in Spagna il più grande sequestro mai fatto in mare - Maxi sequestro in mare: la polizia intercetta nell’Atlantico quasi dieci tonnellate di cocaina nascoste su una nave mercantile ... fanpage.it
la Repubblica. . La Policía Nacional ha sequestrato quasi dieci tonnellate di cocaina, la più grande operazione mai realizzata in mare aperto dalla Spagna. Il carico era occultato in una nave di sale partita dal Brasile e diretta in Europa, intercettata il 12 gennai - facebook.com facebook
Spagna, maxi-sequestro in mare: recuperate dieci tonnellate di cocaina x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.