Dieci tonnellate di cocaina nascoste nel sale | in Spagna il più grande sequestro mai fatto in mare

In un’operazione in mare, le forze dell’ordine spagnole hanno sequestrato quasi dieci tonnellate di cocaina, nascoste all’interno di una nave mercantile nell’Oceano Atlantico. Si tratta di uno dei più grandi sequestri mai effettuati in mare in Spagna, evidenziando l’entità del traffico illecito di droga e l’efficacia delle operazioni di contrasto.

Maxi sequestro in mare: la polizia intercetta nell’Atlantico quasi dieci tonnellate di cocaina nascoste su una nave mercantile. Tredici arresti e operazione record in Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

