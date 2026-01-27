Portogallo 9 tonnellate di cocaina viaggiavano verso l’Europa in un narco-sottomarino Bloccata la più grande spedizione di droga mai registrata

La recente operazione delle autorità portoghesi ha portato al blocco della più grande spedizione di droga mai registrata, con nove tonnellate di cocaina intercettate al largo delle Azzorre. Questa operazione evidenzia l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta al traffico di sostanze illecite, sottolineando come le forze di sicurezza siano sempre più attentive e preparate a contrastare i flussi di droga via mare.

Lisbona (Portogallo), 27 gennaio 2026 - La polizia portoghese ha intercettato al largo delle isole Azzorre un narco-sottomarino che trasportava una quantità record di nove tonnellate di cocaina. Si tratta della più grande spedizione di droga mai registrata su un'imbarcazione di tipo semi-sommergibile diretta verso il nostro continente, rilevata grazie ad un'operazione congiunta con la marina e l'aeronautica militare del Paese. Alla procedura hanno partecipato in coordinamento anche la Drug Enforcement Administration statunitense e la National Crime Agency del Regno Unito. Il mezzo fermato dalle autorità è alla fine affondato portando con sé sul fondo dell'Oceano 35 balle di cocaina, mentre i quattro uomini a bordo, dei quali tre di nazionalità colombiana e un uomo originario del Venezuela, sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In un'operazione in mare, le forze dell'ordine spagnole hanno sequestrato quasi dieci tonnellate di cocaina, nascoste all'interno di una nave mercantile nell'Oceano Atlantico.

