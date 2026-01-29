Buen Camino l’ effetto Checco Zalone fuori dal cinema | aumentate le visite urologiche grazie al film

Non sempre la salute passa da opuscoli informativi o campagne istituzionali, a volte arriva da una sala cinematografica: è quello che sta accadendo dopo Buen Camino, la commedia che ha innescato un sorprendente effetto collaterale negli ambulatori italiani. Dopo Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, le visite urologiche aumentano fino al 40%. Una scena comica rompe il tabù sulla prostata e spinge soprattutto uomini giovani a rivolgersi al medico, trasformando il cinema in un inatteso alleato della prevenzione. Dal grande schermo all'ambulatorio: come nasce l'"effetto Zalone" Dopo l'uscita di Buen Camino, film campione d'incassi con Checco Zalone, la prostata ha smesso di essere un argomento proibito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

