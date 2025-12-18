Bellano no al film di Checco Zalone sì ad Avatar 3 La battaglia del piccolo cinema sul lago contro le regole delle grande cinema

A Bellano, il piccolo cinema del lago sceglie di puntare su Avatar 3 invece del nuovo film di Checco Zalone. Una decisione che riflette la volontà di offrire un’esperienza cinematografica diversa, contrastando le regole imposte dai grandi multiplex. Tra le vacanze di Natale, il cinema locale diventa teatro di una piccola battaglia culturale, confermando il valore delle scelte indipendenti e di qualità.

Bellano (Lecco), 18 dicembre 2025 – James Cameron al posto di Checco Zalone. Al cinema di Bellano durante le vacanze di Natale verrà proiettato Avatar 3. È praticamente l’unica o una delle poche sale in provincia di Lecco dove non sarà invece in cartellone “Buen Camino“ di Checco Zalone, che approderà sul lago solo a fine gennaio. L'imposizione delle case di distribuzione. Un’imposizione, più che una scelta quella di rimandare di settimane la proiezione dell’ultimo film di Chezzo Zalone. “Chi ha voluto proporre il film di Checco Zalone ha dovuto accettare la condizione di proiettarlo per diverse settimane consecutive, senza poter dare altri film – spiegano i volontari del Cinema di Bellano -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

