H a fatto molto discutere di recente il disegno di legge presentato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che introduce l’obbligo di consenso scritto dei genitori per ogni attività scolastica che riguardi temi legati alla sessualità alle scuole medie e superiori. Educazione affettiva e psicologo a scuola, il progetto di Coop Italia a sotegno della Fondazione Cecchettin X Il provvedimento ha di fatto riacceso il dibattito sull’educazione sessuale, un tema cruciale su cui l’Italia è ancora piuttosto indietro. Secondo una ricerca di Save The Children solo il 47% degli adolescenti ha ricevuto un’educazione sessuale a scuola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da che età è giusto parlare di affettività e sessualità in classe? Perché oggi è sempre più importante farlo? E quali rischi comporta subordinare l’educazione affettiva al consenso preventivo delle famiglie? Un esperto ci ha aiutato a fare chiarezza sul tema