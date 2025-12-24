Dalla politica locale alle sfide della sostenibilità | la svolta di Giacomo Costantini alla guida dell' azienda cesenate

Da assessore al turismo a direttore di Innova Srl, gruppo che opera nei settori della qualità, ambiente ed energia, con sede a Cesenatico. Giacomo Costantini, 43 anni, per quasi due mandati è stato responsabile delle politiche del turismo di Ravenna con varie deleghe (tra cui demanio, sport. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

