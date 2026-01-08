Giovani inattivi nel Cesenate Confartigianato chiede la decontribuzione dell' apprendistato
Confartigianato Cesena evidenzia il problema dell’inattività giovanile nel territorio, sottolineando come a livello nazionale siano 1,4 milioni i giovani tra i 25 e i 34 anni inattivi. L’associazione invita a considerare misure come la decontribuzione dell’apprendistato per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e promuovere una ripresa economica sostenibile.
Inattività dei giovani, spina nel fianco anche del territorio cesenate. Confartigianato Cesena interviene sul tema dell’inattività giovanile partendo dai dati nazionali — 1,4 milioni di giovani inattivi tra i 25 e i 34 anni — per richiamare l’urgenza di un’azione concreta anche a livello locale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
