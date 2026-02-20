Ecco il progetto Prodotti della Montagna

Il progetto Prodotti della Montagna nasce per sostenere le aziende agricole delle zone del Pratomagno e del Valdarno, colpite dalla crisi del settore. L’obiettivo è valorizzare i prodotti tipici e creare nuovi canali di vendita diretta. Verranno promosse iniziative per rafforzare la filiera corta e favorire l’ingresso sul mercato di prodotti locali. L’intervento mira a offrire opportunità concrete alle imprese agricole di queste aree. La prima fase del progetto partirà entro il prossimo mese.

Promosso dall'Unione dei Comuni del Pratomagno nell'ambito del programma regionale "Toscana Diffusa", in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra Valorizzare le produzioni agroalimentari delle aree montane del Pratomagno e del Valdarno, rafforzare la filiera corta e aprire nuove opportunità di mercato per le aziende agricole locali. Sono questi gli obiettivi di "Prodotti della Montagna", il progetto promosso dall'Unione dei Comuni del Pratomagno nell'ambito del programma regionale "Toscana Diffusa", in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra.