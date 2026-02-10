Il sole in montagna si fa sentire più forte, soprattutto con la neve che amplifica i raggi. Per questo, gli esperti consigliano di usare prodotti solari specifici, con ingredienti pensati per il freddo in quota. Tra le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e le vacanze sulla neve, i solari da montagna sono diventati un must nel beauty case invernale.

Tra le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e le settimane bianche, i solari da montagna sono al centro del beauty case invernale. Fondamentali, in alta quota diventano ancora più indispensabili che al mare, complici le condizioni estreme in quota. Che si faccia sport, discesa o meno, le fotoprotezioni devono essere all'altezza. Solari da montagna, perché sono indispensabili. Spesso lo si sottovaluta, perché il vento e il freddo ne attenuano la percezione, ma in realtà il sole in alta quota è più insidioso di quello al mare.

© Iodonna.it - Il sole in montagna ha effetti più forti, potenziati dalla neve: ecco perché servono prodotti solari specifici, con ingredienti a prova di freddo in quota

Un’intensa perturbazione atlantica sta interessando l’Italia, portando nevicate anche a quote basse e temporali forti.

Allerta valanghe nel Bresciano: dopo la neve il sole, cosa aspettarsi nel weekend in montagna?Neve fresca e temperature in rialzo aumentano il pericolo valanghe nel Bresciano. Scopri le previsioni meteo weekend e i consigli essenziali per la sicurezza in montagna. quibrescia.it

Sole in inverno. Dalla montagna alle spiagge esotiche ‘brucia’ la pelle di oltre 2 mln di italiani. E aumentano i rischi di melanomaGli esperti mettono in guardia dai rischi del sole fuori stagione e svelano i falsi miti che possono ostacolare la lotta al melanoma. Circa 1 italiano su 4 si concede una vacanza invernale, ma quasi ... quotidianosanita.it

METEO: anche nella prossima notte gelate confinate alle sole zone di montagna. Sul sito trovate tutte le mappe aggiornate! #meteo #gelo #martedì10febbraio facebook