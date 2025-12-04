Portano a casa il morto sbagliato scambio salme in un ospedale del Catanese

Feedpress.me | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le salme di due uomini morti nell’ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Martedì scorso, ricostruisce il quotidiano La Sicilia due uomini della stessa età, deceduti entrambi in ospedale, si trovavano uno accanto all’altro nella sala mortuaria dell’ospedale in attesa di essere restituiti ai familiari. L'ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

portano a casa il morto sbagliato scambio salme in un ospedale del catanese

© Feedpress.me - Portano a casa il morto sbagliato, scambio salme in un ospedale del Catanese

Altre letture consigliate

portano casa morto sbagliatoPortano a casa il morto sbagliato, scambio salme in un ospedale del Catanese - Le salme di due uomini morti nell’ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari . Lo riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Portano Casa Morto Sbagliato