Portano a casa il morto sbagliato scambio salme in un ospedale del Catanese
Le salme di due uomini morti nell’ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Martedì scorso, ricostruisce il quotidiano La Sicilia due uomini della stessa età, deceduti entrambi in ospedale, si trovavano uno accanto all’altro nella sala mortuaria dell’ospedale in attesa di essere restituiti ai familiari. L'ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
