Destra giovanile in lutto | è morto Gaetano Del Prete De’ Cillis aveva 33 anni

È scomparso a Pescara all'età di 33 anni Gaetano Del Prete De’ Cillis, responsabile di Gioventù Nazionale a Carovigno. Ricoverato in ospedale per una malattia, si è spento domenica. La sua morte rappresenta una perdita per la destra giovanile locale.

È morto domenica in ospedale a Pescara dov’era ricoverato per una malattia il 33enne Gaetano Del Prete De Cillis, responsabile di Gioventù Nazionale a Carovigno, città della provincia di Brindisi in cui viveva. Nei mesi scorsi era stato anche tra i candidati alla presidenza della riserva naturale di Torre Guaceto. Del Prete era in cura per un tumore presso l’Ospedale San Matteo di Pavia. Gaetano Del Prete, nato il 21 maggio 1992, si era unito in matrimonio con Silvia nel mese di agosto scorso. Si occupava di europrogettazione e fondi europei. A ricordare il 33enne in un post sulla sua pagina Facebook è anche il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

