Era un ragazzino silenzioso Il tracollo dalla scomparsa del babbo | morto dentro il baule viaggio nel paese di Lorenzo

Un racconto toccante che rivela la tragica scomparsa di un ragazzino silenzioso, trovato morto dentro un baule. La storia si dipana tra dolore e mistero, con dettagli che emergono dalla famiglia e dal contesto di Campi Bisenzio, nel Fiorentino, il 16 dicembre 2025. Un viaggio nel cuore di una tragedia familiare e delle sue conseguenze.

Campi Bisenzio (Firenze), 16 dicembre 2025 – “La sorella è venuta da noi una settimana fa, in lacrime. Doveva prendere le medicine per la madre, ma ci ha detto che da tre anni erano senza medico di famiglia. Ci ha chiesto di affidarla a uno dei nostri e così abbiamo fatto”. È quello che ci raccontano in una delle due farmacie della piccola frazione di Sant’Angelo a Lecore, che sono anche il punto di riferimento ambulatoriale. Nell’altra, invece, della famiglia Paolieri si sa poco o nulla. Difficile ricostruire chi li seguisse prima di tre anni fa, ammesso che fossero seguiti. Qui gli abitanti si conoscono tutti. Lanazione.it

