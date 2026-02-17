Morto Jesse Jackson chi era il reverendo americano icona dei diritti civili | voleva diventare presidente USA

Jesse Jackson è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a un'infezione batterica. Il reverendo statunitense, noto per aver guidato battaglie per i diritti civili e aver cercato di entrare alla Casa Bianca, si era distinto per il suo impegno nel promuovere l’uguaglianza e la giustizia sociale, arrivando a presentare le sue candidature alle primarie democratiche negli anni Ottanta.

È morto a 84 anni il reverendo americano Jesse Jackson, icona dei diritti civili che per due volte negli anni Ottanta si candidò alle primarie del Partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali. La notizia del decesso resa nota dalla famiglia: "Ha lasciato un segno indelebile nella storia".