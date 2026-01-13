Genesio Bevilacqua morto l' imprenditore e visionario delle moto di Civita Castellana | VIDEO
Genesio Bevilacqua, imprenditore e appassionato di motociclismo di Civita Castellana, è scomparso. La sua figura ha lasciato un segno importante nel settore sportivo e imprenditoriale, sia in Italia che all’estero. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per chi ha condiviso con lui passione e dedizione nel mondo delle moto e dell'imprenditoria viterbese.
Lutto nel mondo dello sport e del motociclismo italiano e internazionale e dell'imprenditoria viterbese. È morto Genesio Bevilacqua, fondatore e proprietario del team Althea Racing e imprenditore nel settore ceramico. Si è spento a Civita Castellana all'età di 66 anni.Chi era Genesio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
