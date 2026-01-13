Genesio Bevilacqua morto l' imprenditore e visionario delle moto di Civita Castellana | VIDEO

Genesio Bevilacqua, imprenditore e appassionato di motociclismo di Civita Castellana, è scomparso. La sua figura ha lasciato un segno importante nel settore sportivo e imprenditoriale, sia in Italia che all’estero. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per chi ha condiviso con lui passione e dedizione nel mondo delle moto e dell'imprenditoria viterbese.

E' morto Genesio Bevilacqua patron dell'Althea Racing. Nel 2011 vinse il mondiale Superbike con Checa - Lutto nel mondo dello sport italiano e del moticlismo internazionale e anche dell'imprenditoria viterbese. ilmessaggero.it

SBK, Addio a Genesio Bevilacqua, creatore di 'Moto dei Miti' e boss del team Althea - La sua creatura però è 'Moto dei Miti' un personalissimo museo, da poco aperto al pubblico, che racchiude gioielli iridati ... gpone.com

