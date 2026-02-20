È morto Eric Dane l’attore di Grey’s Anatomy
Eric Dane, famoso per aver interpretato il dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è deceduto a 53 anni. La causa del suo decesso è stata la Sla, una malattia che ha combattuto negli ultimi mesi. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e fan, che ricordano la sua presenza sul set e il talento naturale. Dane aveva partecipato a numerosi progetti televisivi e cinematografici, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa ha colpito profondamente chi lo aveva conosciuto.
È morto Eric Dane. L’attore aveva 53 anni. Dane, che ha interpretato il ruolo di Mark Sloan nella serie Grey’s Anatomy, era malato di Sla. Il decesso è stato confermato dalla portavoce Melissa Bank: «Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo». Dane si è spento 10 mesi dopo aver rivelato la diagnosi. L’attore aveva rivelato ad aprile 2025 di essere stato colpito dalla malattia neurodegenerativa progressiva che causa la morte dei motoneuroni e provoca la paralisi dei muscoli volontari.🔗 Leggi su Open.online
