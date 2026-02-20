È morto a 53 anni Eric Dane attore di Grey' s Anatomy ed Euphoria Aveva la Sla

Eric Dane, noto per il ruolo del dottor Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa della SLA. La malattia ha colpito l’attore negli ultimi anni, rendendo difficile il suo cammino nel mondo dello spettacolo. La sua carriera include anche la partecipazione a Euphoria, dove ha interpretato personaggi diversi e ha lasciato il segno. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra fan e colleghi. Dane aveva affrontato la malattia con grande coraggio, senza nascondere le difficoltà. La sua morte rappresenta una perdita nel mondo dello spettacolo.

L'attore Eric Dane, celebre volto della televisione americana e diventato famoso in tutto il mondo, è scomparso giovedì 19 febbraio 2026 all'età di 53 anni. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia attraverso un comunicato ufficiale diffuso dai principali media. Dane si è spento circondato dall'affetto dei suoi cari, tra cui la moglie Rebecca Gayheart e le loro due figlie, Billie Beatrice e Georgia Geraldine, che l'attore descriveva come il centro del suo mondo. La sua morte ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e i fan, che lo ricordano per il suo carisma e il talento mostrato in numerosi ruoli iconici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

