È morto a 53 anni Eric Dane il Mark Sloane di Grey’s Anatomy | l’attore era malato di Sla aveva recitato anche in Euphoria

È morto Eric Dane, celebre attore noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie tv cult Grey’s Anatomy ed Euphoria. Si è spento all’età di 53 anni, affetto da Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica. Gli ultimi giorni e l’impegno contro la Sla. L’annuncio della perdita è stato affidato a una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia, che ha voluto condividere il modo in cui l’attore ha affrontato i momenti finali e il suo impegno durante la malattia. “Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

