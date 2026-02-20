E’ morta Angela Luce la voce di Napoli

Angela Luce, nota cantante e attrice, è morta a 87 anni a causa di un tumore che aveva combattuto negli ultimi mesi. La sua morte ha lasciato vuoto nel mondo dello spettacolo napoletano, dove aveva conquistato il pubblico con la sua voce calda e interpretazioni intense. Nata nel quartiere di Sanità, Angela aveva iniziato la carriera come interprete teatrale, poi diventata simbolo musicale della tradizione partenopea. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni tra colleghi e fan, che ricordano la sua passione e dedizione. La salma sarà trasferita domani nel suo quartiere natale.

E' morta a 87 anni Angela Luce, cantante ed attrice, la 'voce di Napoli'. Bellezza mediterranea e grande talento, lo scorso anno fu premiata in Senato, nel 1995 vinse un David di Donatello per 'L'amore Molesto' di Martone, recitò con Eduardo De Filippo che considerava il suo maestro, Peppino e Toto. La sua 'Bammenella' di Viviani è entrata nella storia della canzone. Regina delle sceneggiate con Merola, lavorò anche con i grandi al cinema, da Mastroianni a Manfredi. Si classificò terza a Sanremo 1975 con 'Ipocrisia'.