E’ morta Angela Luce la voce di Napoli | recitò con Eduardo Totò e Peppino

E’ morta a 87 anni Angela Luce, cantante ed attrice, la “voce di Napoli”. Bellezza mediterranea e grande talento, lo scorso anno fu premiata in Senato, nel 1995 vinse un David di Donatello per “L’amore Molesto” di Martone, recitò con Eduardo De Filippo che considerava il suo maestro, Peppino e Totò. La sua ‘Bammenella’ di Viviani è entrata nella storia della canzone. Regina delle sceneggiate con Merola, lavorò anche con i grandi al cinema, da Mastroianni a Manfredi. Si classificò terza a Sanremo 1975 con ‘Ipocrisia’. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

