È morta Angela Luce la ‘voce di Napoli’

A 87 anni, Angela Luce, una delle voci più iconiche di Napoli, è morta, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano. Conosciuta per la sua straordinaria bellezza mediterranea e il talento, Angela Luce è stata una figura leggendaria, tanto nella canzone napoletana quanto nel cinema.

Leggi anche: E’ morta Angela Luce, la “voce di Napoli”

Leggi anche: E’ morta Angela Luce, la “voce di Napoli”: recitò con Eduardo, Totò e Peppino

Argomenti discussi: Morta Angela Luce, addio all'attrice e cantante napoletana; Morta Angela Luce, la voce di Napoli. Aveva 87 anni ed era stata una stella del cinema e della canzone; Addio all’attrice Angela Luce, voce e volto di Napoli; Scinneme 'a cuollo: la voce di Stefania Dei che diventa grido di libertà.

Addio a Angela Luce, la voce di Napoli. Si è spenta a 87 anniL'attrice e cantante Angela Luce è morta. La voce di Napoli aveva 87 anni: carriera, malattia, il David di Donatello. gazzetta.it

Morta Angela Luce, quando raccontò dell'amore per Peppino Gagliardi: Non lo perdonaiA 87 anni è morta la cantante Angela Luce. Apprezzata e amata dal grande pubblico, l'artista era stata ospite di Verissimo, meno di un anno fa. In quell'occasione aveva parlato dell'amore vissuto ... tgcom24.mediaset.it

L’ultimo audio messaggio di Angela Luce, del 29 novembre scorso, in occasione del Premio Visconti alla carriera. Le parole dell’attrice suonano tremendamente attuali all’alba dell’incendio del teatro Sannazaro: un appello a mobilitarsi per evitare la scompar - facebook.com facebook

Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni x.com