È morta Angela Luce la ‘voce di Napoli’

Angela Luce, nota come la ‘voce di Napoli’, è morta all’età di 87 anni. La cantante e attrice, simbolo delle sceneggiate napoletane, si è spenta lasciando senza parole i suoi fan. La causa della sua morte non è stata ancora rivelata, ma la sua perdita si fa sentire nel mondo dello spettacolo. Angela Luce aveva dedicato tutta la vita alla musica e al cinema, contribuendo a rendere celebre Napoli in tutto il paese. La sua voce rimarrà impressa nella memoria collettiva.

A 87 anni, Angela Luce, una delle voci più iconiche di Napoli, è morta, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano. Conosciuta per la sua straordinaria bellezza mediterranea e il talento, Angela Luce è stata una figura leggendaria, tanto nella canzone napoletana quanto nel cinema.

