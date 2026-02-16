Governo nel pomeriggio vertice di maggioranza a palazzo Chigi

Nel pomeriggio, a causa delle tensioni politiche crescenti, si svolge un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme a Maurizio Lupi di Noi Moderati, si riuniscono per discutere delle prossime mosse. L'incontro mira a trovare un’intesa sulle questioni più urgenti del governo.

