Governo nel pomeriggio vertice di maggioranza a palazzo Chigi
Nel pomeriggio, a causa delle tensioni politiche crescenti, si svolge un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme a Maurizio Lupi di Noi Moderati, si riuniscono per discutere delle prossime mosse. L'incontro mira a trovare un’intesa sulle questioni più urgenti del governo.
Roma, 16 feb. (askanews) – Si terrà nel pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Sul tavolo la modalità di partecipazione dell’Italia alla prima riunione del Board of Peace per Gaza in programma giovedì a Washington su cui il ministro degli Esteri domani terrà le sue comunicazioni in Parlamento e il decreto energia che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri mercoledì. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Manovra, al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi: 105 emendamenti non ammessi dalla Commissione
Sicurezza: il governo accelera, vertice a Palazzo Chigi
Il governo italiano accelera sulla sicurezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Meloni l’africana diserta il vertice di Monaco: imbarazzo per il gelo Ue su Trump; Vertice informale dei capi di stato e di governo dell'UE in programma oggi ad Alden-Biesen in Belgio. Collegamento con David Carretta da Bruxelles; Meloni in Etiopia per il vertice Italia-Africa, focus sul Piano Mattei; Giorgia Meloni a Addis Abeba per il secondo vertice Italia-Africa.
Vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio con Meloni, Salvini e TajaniEMBED START Image {id: editor_0} La presidente del consiglio Giorgia Meloni, con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini durante la conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del cdm, Roma, ... ansa.it
Governo, nel pomeriggio vertice di maggioranza a palazzo ChigiRoma, 16 feb. (askanews) – Si terrà nel pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Ma ... askanews.it
Sede aperta, sia mattina che pomeriggio, per divulgare materiale ad hoc sull'importante quesito posto in essere dal Governo Meloni - facebook.com facebook