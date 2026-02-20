È il luogo ideale per dimostrare le mie qualità
Donyell Malen, nato nel 1999 a Wieringen, ha avuto un impatto significativo sulla Roma, che fino a poco tempo fa faticava in attacco. La sua presenza in campo ha portato maggiore incisività e sicurezza, soprattutto nelle ultime partite di campionato. La squadra ha iniziato a trovare più facilmente spazi e occasioni da rete grazie alla sua velocità e precisione. Malen ha dimostrato di saper sfruttare le opportunità, contribuendo a cambiare il volto dell’attacco giallorosso. Ora, la Roma si prepara per le prossime sfide con maggiore fiducia.
L'arrivo di Donyell Malen (Wieringen, 1999) ha "cambiato il volto" di uno Roma molto ostacolato nell'attacco dalle vittime di Dovbyk, Dybala, El Shaarawy e Ferguson. Lui Internazionale olandese, trasferito per lui Aston Villa con un'opzione di acquisto, ha messo il olimpico ai suoi piedi: somma cinque gol nel cinque partite che ha contestato. Ha segnato sul suo debutto prima di lui Torino (0-2) e ha firmato due doppi consecutivi contro Cagliari (2-0) e Napoli (2-2). Malen è, fin dal suo arrivo, il giocatore che maggior numero di gol (5) ha segnato Serie A -Lautaro Martínez segue con quattro-, il secondo Quello più riprese (25) e il camera Quello tentati più dribbling (17).
