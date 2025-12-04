Bisseck a Inter TV | Voglio aiutare la squadra e dimostrare le mie qualità l’inizio di stagione non è stato bellissimo per me

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo di ieri in Coppa Italia contro il Venezia. Dopo il netto successo in Coppa Italia contro il Venezia, Yann Bisseck ha analizzato la prova ai microfoni di InterTV. Il difensore tedesco ha elogiato la qualità del gioco espresso dai nerazzurri, pur esprimendo rammarico per l’unica rete incassata. LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Bisseck post Inter Venezia: «Il gol subito fa male, la fiducia di Chivu è importante. Voci di mercato su di me? Non ci penso e vi dico questo» Il centrale della Beneamata ha confermato di sentirsi in ottima forma fisica dopo un avvio di stagione complesso, ribadendo la volontà di aiutare la squadra e di ripagare la fiducia concessagli dal tecnico Cristian Chivu, convinto di avere ancora ampi margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck a Inter TV: «Voglio aiutare la squadra e dimostrare le mie qualità, l’inizio di stagione non è stato bellissimo per me»

